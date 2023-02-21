Hablemitoğlu suikastı sanığı: Kanunsuz talimat almadım

Akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun Ankara'da 18 Aralık 2002'de evinin önünde silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili, firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davaya Ankara 28'inci Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.



Duruşmada tutuklu sanık eski askerler Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Nuri Gökhan Bozkır ve Aydın Köstem ile tutuksuz sanık Mehmet Narin ve Hablemitoğlu ailesi hazır bulundu.

Sanıklardan eski istihbaratçı Enver Altaylı ile Levent Göktaş ve Fikret Emek, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.



'''GÖKTAŞ'IN EMRİNİ SORGULAMAM İMKANSIZ''



Tutuksuz sanık Mehmet Narin, savunmasında, 1991'de Özel Kuvvetler Komutanlığı'na gönüllü olarak katıldığını, 2005'e kadar terörle mücadele operasyonlarında aktif görev aldığını anlattı.

Emekli olduktan sonra Bağdat'ta özel şirketin güvenlik işlerinden sorumlu olduğunu belirten Narin, "Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda sadece astsubay rütbesinde olan ben, 9 ay hapis yattım. Levent Göktaş, albay olarak bana 'Bir hat al, gel' demiş. Ben nasıl 'Yok' diyeyim? Aldığım eğitimlerin gereği olarak albay rütbesinde olan Göktaş'ın emrini sorgulamam rütbem gereği imkansızdır. Göktaş 'Merminin önüne atla' dese atlayacak bir askerim. Kaldı ki 'Bir hat al, gel' dedi, ben de hiç sorgulamadım. O dönemde albay rütbesinde olan Göktaş'ın talimatını yerine getirmek bende ne suç ne de şüphe uyandırdı.'' dedi.