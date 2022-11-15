Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş, mahkemede kalp krizi geçirdi

Bulgaristan'da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş,  Türkiye'ye iadesiyle ilgili yapılan duruşmada kalp krizi geçirdi. Göktaş hastaneye kaldırılırken, bir sonraki duruşma 21 Kasım'a ertelendi.

Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş, mahkemede kalp krizi geçirdi

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Kırmızı bültenle aranan ve Bulgaristan'da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı emekli Albay Mustafa Levent Göktaş, Hasköy Bölge Mahkemesi'nde 'ye iadesiyle ilgili yapılan duruşmada kalp krizi geçirdi.

Göktaş, ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Avukatları, duruşmada, Levent Göktaş'ın tutukluluğunun sağlık durumu nedeniyle ev hapsine çevrilmesi talebinde bulundu.

Mahkeme, Göktaş'ın sağlık durumunun incelenmesine yönelik talimatta bulunarak, duruşmayı 21 Kasım'a erteledi.

Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş, mahkemede kalp krizi geçirdi - 1

Hasköy Bölge Mahkemesi, 5 Eylül'deki ilk duruşmada, Göktaş'ın tutuklu yargılanmasına karar vermiş, Filibe İstinaf Mahkemesi de 15 Eylül'de kararı onaylamıştı.

Avukatları, Göktaş'ın sağlık durumunun gözaltında kalmasına uygun olmadığını iddia etmişti.

Göktaş, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun suikastından sorumlu tutuluyor.

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