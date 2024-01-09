Samsun'da uyuşturucu taciri evinde yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma ve takip sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen O.T. isimli şahsın İlkadım ilçesindeki ikametine operasyon düzenlendi. Operasyonda 360,29 gram sentetik kannabinoid ve bin 372 mililitre uyuşturucu madde seyreltilmesinde kullanılan sıvı madde ele geçirildi. Gözaltına alınan O.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

