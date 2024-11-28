Hac ek kayıt başvuruları ne zaman bitecek?

Hac ek kayıt başvurularında sona gelindi. 2025 haccı kesin kayıt sürecinde boş kalan kontenjanlar için yapılacak ek başvurular 29 Kasım'da sona erecek. Ek kayıt sırası gelen hacı adayları 21 Kasım itibarıyla erişime açılan işlemleri kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek.



Hac kesin kayıt işlemlerine ilişkin detaylı bilgi il ve ilçe müftülükleri ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 0 (850) 260 13 13 numaralı çağrı merkezinden alınabilecek.