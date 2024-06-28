Hac ibadeti sırasında sağlık sorunları yaşayan 13 kişi Türkiye'ye getirildi

Sağlık Bakanlığı, hac ibadeti sırasında sağlık sorunları yaşayan 13 Türk vatandaşının, Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Hac ibadeti sırasında sağlık sorunları yaşayan 13 kişi Türkiye'ye getirildi

Hastaları ve refakatçilerini taşıyan Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait C-130 uçağı, saat 01.50 sularında Etimesgut Askeri Havaalanı'na iniş yaptı.

Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen ve aralarında uzman hekimlerin de yer aldığı 10 kişilik sağlık ekibi de hastalara eşlik etti.

'ye getirilen 13 hasta, alanda bekleyen ambulanslarla Etlik ve Bilkent Şehir hastanelerine nakledildi.

Bazı hastalar, ambulansa taşındığı esnada el sallarken bazılarının da duygusal anlar yaşadığı görüldü.

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