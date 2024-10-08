Hac kayıt yenileme başvuruları yeniden erişime açıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, yoğun talep üzerine 2025 yılı hac kayıt yenileme işlemlerinin yeniden erişime açıldığını bildirdi.

Hac kayıt yenileme başvuruları yeniden erişime açıldı

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, dün yeniden açılan hac kayıt güncelleme işlemleri, 11 Ekim Cuma gününe kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Detaylı bilgiye, il ve ilçe müftülükleri ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "08502601313" numaralı çağrı merkezi üzerinden ulaşılabilecek.

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