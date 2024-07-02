Hac kayıtları ne zaman yapılacak? (2025 hac kayıt takvimi)

2025 HAC YOLCUĞU TAKVİMİ Bircan açıklamasında şunları söyledi; "19 Haziran 2004 tarihi itibarıyla Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı 2025 Hac takvimini ilan etti. Buna göre 4 Ekim 2024 tarihinde heyetler halinde Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde protokol görüşmeleri başlayacak. Bizler de bu protokol görüşmelerinde 2025 haccının daha güzel, daha mükemmel olabilmesi için 2024 yılında karşılaşmış olduğumuz zorlukları, organizasyonun daha iyi olabilmesi için tekliflerimizi, düşüncelerimizi, katkılarımızı Hac ve Umre Bakanlığına bizzat ileteceğiz." 13 Ocak 2025 tarihinde ise Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığınca mutat düzenlenen Büyük Hac Kongresi yapılacağını belirten Bircan, "Bunun ardından 2025 haccında kullanacağımız oteller, hizmet verecek otobüs firmaları ve Arafat’ta hizmet verecek şirketlerle görüşmelerimizi yapacağız. Mayıs ayının ilk günleri itibarıyla 2025 haccının ilk startını vermiş olacağız.” bilgisini verdi.

2025 HAC KAYIT BAŞVURULARI NE ZAMAN?



Başkanlığın 2025 Hac Organizasyon sürecinden de bahseden Bircan, şunları paylaştı:



Bizler de Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 2025 Hac organizasyonu için Hac Umre Kurulumuzu 2024 yılının Mart ayında topladık ve Temmuz ayının ilk günlerinde ilk defa başvurmak isteyen vatandaşlarımıza bu imkanı tanıyacağız. Bu süreçte de daha önceden kayıt yaptıran vatandaşlarımızın bilgilerini, adreslerini, havalimanı tercihlerini, kiminle beraber kuraya girmek istedikleri gibi bir takım güncellemeleri kendilerinden isteyeceğiz.



İlerleyen süreçte kuramızı çekeceğiz ve kesin kayıtları yaptıktan sonra 2025 haccına hızlı bir şekilde devletimiz ve milletimizin onuruna yakışır bir şekilde yapmanın hazırlığına başlamış olacağız.”



Buna göre; 2025 hac kayıt başvuruları temmuz ayının ilk günlerinde ilk defa başvurmak isteyen adaylar için erişime açılacak.