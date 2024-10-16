Hac kura çekimi 2025: Hac kuraları ne zaman çekilecek? (Diyanet hac kuraları)

2025 hac kura çekimi için tarih araştırmaları başladı. Her yıl binlerce hacı adayının, hacca gidebilmek için beklediği kura çekimi için tarih araştırmaları devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığınca gerçekleştirilecek 2025 hac kuraları için gözler o tarihe çevrildi. İşte ayrıntılar. 2025 HAC KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN ÇEKİLECEK? 2025 hac kuralarının çekileceği tarih henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl 2 Kasım'da gerçekleştirilen kura çekiminin bu yıl Ekim ayının son günlerinde ya da Kasım ayı başında çekilmesi bekleniyor. Diyanet İşleri Başkanlığınca gerçekleştirilen 2025 hac kuraları sonuçları e-Devlet'te erişime açılacak.

HAC YOLCUĞU TAKVİMİ BELLİ OLDU



Bircan açıklamasında şunları söyledi;



"19 Haziran 2004 tarihi itibarıyla Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı 2025 Hac takvimini ilan etti.

Buna göre 4 Ekim 2024 tarihinde heyetler halinde Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde protokol görüşmeleri başlayacak. Bizler de bu protokol görüşmelerinde 2025 haccının daha güzel, daha mükemmel olabilmesi için 2024 yılında karşılaşmış olduğumuz zorlukları, organizasyonun daha iyi olabilmesi için tekliflerimizi, düşüncelerimizi, katkılarımızı Hac ve Umre Bakanlığına bizzat ileteceğiz."



13 Ocak 2025 tarihinde ise Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığınca mutat düzenlenen Büyük Hac Kongresi yapılacağını belirten Bircan, "Bunun ardından 2025 haccında kullanacağımız oteller, hizmet verecek otobüs firmaları ve Arafat’ta hizmet verecek şirketlerle görüşmelerimizi yapacağız. Mayıs ayının ilk günleri itibarıyla 2025 haccının ilk startını vermiş olacağız." bilgisini verdi.