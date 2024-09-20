Hac kura çekimi 2025: Hac kuraları ne zaman çekilecek, tarih belli oldu mu?

2025 hac kura çekiminin yapılacağı tarih, her yıl İslam camiası tarafından merakla takip ediliyor. Hac kuraları öncesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanacak olan takvim bekleniyor. Hac takviminin belli olmasıyla birlikte kura çekimi tarihleri de belli olacak. Peki, 2025 Hac kuraları ne zaman çekilecek, tarih belli oldu mu? 2025 HAC KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek 2025 hac kura çekimi için tarih araştırmaları başladı. Hac ibadetini yerine getirmek için başvuruda bulunan hacı adaylarının heyecanla beklediği 2025 hac kuralarının ekim ayı sonu ile kasım ayının ilk haftalarında yapılacağı öngörülüyor.

2025 HAC YOLCUĞU TAKVİMİ



Bircan açıklamasında şunları söyledi;



"19 Haziran 2004 tarihi itibarıyla Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı 2025 Hac takvimini ilan etti. Buna göre 4 Ekim 2024 tarihinde heyetler halinde Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde protokol görüşmeleri başlayacak. Bizler de bu protokol görüşmelerinde 2025 haccının daha güzel, daha mükemmel olabilmesi için 2024 yılında karşılaşmış olduğumuz zorlukları, organizasyonun daha iyi olabilmesi için tekliflerimizi, düşüncelerimizi, katkılarımızı Hac ve Umre Bakanlığına bizzat ileteceğiz."



13 Ocak 2025 tarihinde ise Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığınca mutat düzenlenen Büyük Hac Kongresi yapılacağını belirten Bircan, "Bunun ardından 2025 haccında kullanacağımız oteller, hizmet verecek otobüs firmaları ve Arafat’ta hizmet verecek şirketlerle görüşmelerimizi yapacağız. Mayıs ayının ilk günleri itibarıyla 2025 haccının ilk startını vermiş olacağız." bilgisini verdi.