Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2025 Hac kurasında son durum

Türkiye'de yaklaşık 1,5 milyon kişi hac kaydını yeniledi. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, 1,5 milyona yakın kişinin 2025 haccı için kaydını yenilediğini bildirdi. İşte, 2025 Hac kurasında son durum...



2025 HAC KURASI NE ZAMAN?



Hac ibadetini yerine getirmek için başvuruda bulunan hacı adaylarının beklediği 2025 hac kuralarının ekim ayı sonu ile kasım ayının ilk haftalarında yapılacağı öngörülüyor.



Bu kapsamda resmi bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



REMZİ BİRCAN'DAN AÇIKLAMA



Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, 1,5 milyona yakın kişinin 2025 haccı için kaydını yenilediğini bildirdi.



Bircan, yaptığı açıklamada, hac ve umreyle ilgili bütün kararların Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu aracılığıyla alındığını, kurulun 2025 haccı için 27 Mart'ta yaptığı toplantıda bu yıl ön kayıtların alınması kararını verdiğini anımsattı.



Kovid-19 salgını ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde oluşan adres değişiklikleri nedeniyle bu yıl hac kayıtlarını otomatik olarak yenilememe kararı aldıklarını aktaran Bircan, daha önce hac kaydı olan vatandaşların otomatik kaydının gerçekleşmeyeceğine, her bir hacı adayının bizzat e-Devlet üzerinden kayıt yenileme işlemlerini yapması gerektiğine dikkati çekti.



Bircan, şöyle devam etti:



"İlk defa hacca başvuran vatandaşlarımızın anlaşmalı bankalara ön kayıt ücreti olarak 750 lira yatırdıktan sonra e-Devlet portalına girerek oradan kayıtlamalarını tamamlamaları gerekiyor. e-Devlet'e girildiğinde arama kısmındaki 'hac işlemleri' butonunda bütün süreç anlatılıyor. Hacı adayları orada iletişim bilgilerini, ikamet adreslerini güncelleyecekler. Hangi kategori, hangi konaklama türü istiyorlarsa bunları tercih edecekler. Daha sonra kayıtları tamamlanmış olacak."



Hem ilk defa hem de daha önce kaydı bulunan kişilerin kayıtlarını bizzat e-Devlet üzerinden yapması gerektiğinin altını çizen Bircan, "5 Ağustos'ta başlayan bu süreç 16 Eylül'de sona erecek. Bu süre zarfında kayıtlarını e-Devlet üzerinden yenilemeyenlerin 2025 haccı için çekilecek kurada isimleri olmayacak. Onun için hacca gitmek isteyenlerden bu süre içerisinde kayıtlarını yapmalarını rica ediyoruz." açıklamasında bulundu.



Bircan, vatandaşlardan hac kaydı yenilemede herhangi bir ücretin alınmayacağını, ayrıca hacı adaylarının katsayılarının da değişmeyeceğini bildirdi.