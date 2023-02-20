Hac kuraları ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu?

Hac başvuru süresinin dolması ardından gözler 2023 kura tarihine çevrildi. Hac ibadetini yerine getirmek isteyen 83 bin 430 aday, katsayıya dayanan kura sistemiyle belirlenecek.
DEPREMLER NEDENİYLE ERTELENDİ
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş 15 Şubat 2023 tarihinde çekilmesi planlanan Hac kuralarını yaşanan deprem nedeniyle ertelediklerini duyurmuştu.
HAC KURA TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Buna göre; 2023 hac kuraları yeni bir tarih belirlenene kadar ertelendi. Hac kuralarında yeni tarih için Diyanet tarafından yapılacak açıklama bekleniyor.
KONTENJAN SAYISI BELLİ OLDU
Geçen yıl Covid-19 salgını kısıtlamaları kapsamında Türkiye'den sadece 37 bin 770 kişi hac ibadeti için kutsal topraklara gidebildi. Salgından kaynaklı kısıtlamaların kalkmasıyla bu yıl daha fazla kişi hacca gidebilecek.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş yaptığı açıklamayla birlikte bu yıl hacca gidecek kişiler için ayrılan kontenjanı duyurdu. Açıklamada, "Hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız." ifadelerine yer verildi.