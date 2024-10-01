Hac kurası ne zaman çekilecek? (2025 Hac kurası takvimi)

Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin ardından hacı adaylarının gözü kulağı kura takviminde. Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül 2024 tarihine kadar alındı. Değerlendirmelerin tamamlanması ardından kura çekilişi gerçekleştirilecek.

2025 HAC KURASI NE ZAMAN?



2024-2025 hac kuralarının çekileceği tarih henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl 2 Kasım'da gerçekleştirilen kura çekiminin bu yıl Ekim ayınon son günlerinde ya da Kasım ayı başında çekilmesi bekleniyor.