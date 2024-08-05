Hac ön kayıt işlemleri başladı: Hac başvurusu nasıl yapılır?

Gelecek yıl hac ibadetini yerine getirmek isteyenlerin ön kayıt ve kayıt yenileme başvuruları, e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı. Hacı adayları, 16 Eylül'e kadar anlaşmalı bankalara ön kayıt ücretlerini yatırarak, e-Devlet üzerinden ön kayıt başvurularını hızlı, kolay ve güvenli şekilde yapabilecek.

Hac ön kayıt işlemleri başladı: Hac başvurusu nasıl yapılır?

Bu yıl, 2024 hac kurasına girdiği halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen ya da kesin kayıt sırası geldiği halde hacca gidemeyenlerin kayıtları, önceki yıllardan farklı olarak Başkanlık tarafından otomatik olarak yenilenmeyecek.

Vatandaşlar, kayıt yenileme işlemlerini hac ön kayıt ücreti ödemeden 16 Eylül'e kadar e-Devlet üzerinden yapacak.

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2025 yılında hacca gitmek üzere ilk defa kayıt yaptıracak olan vatandaşların, 750 Türk Lirası olan ön kayıt ücretini anlaşmalı bankaların (Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım) hac kurumsal tahsilat hesabına yatırması gerekiyor.

DİYANET'TEN BAŞVURU YAPACAK VATANDAŞLARA DESTEK

"2025 Yılı Hac Organizasyonu" ile hac ön kayıtlarına dair detaylı bilgiye; Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün resmî internet sitesi olan www.hac.gov.tr web adresinden, Genel Müdürlüğümüz sosyal medya hesaplarından (@hacveumredib) ve il-ilçe müftülüklerinden ulaşılabilecek.

Ayrıca Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz çağrı merkezinden (0 850 260 13 13) hac ön kayıt süreci ile kayıt yenilemeye dair bilgi ve destek alınabilecek.

HAC BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Öne Çıkan Video

Japonya'da Yusuf Dikeç modası: Fenomene dönüştü

TÜRKİYE HABERLERİ

CHP’den altı ok açıklaması

CHP’den altı ok açıklaması

Kırklareli’de sağanak etkili oldu

Kırklareli’de sağanak etkili oldu

Şanlıurfa'da çocuğa cinsel taciz iddiasına suç duyurusu

Şanlıurfa'da çocuğa cinsel taciz iddiasına suç duyurusu

Kendini polis olarak tanıtan dolandırıcılara darbe

Kendini polis olarak tanıtan dolandırıcılara darbe

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Ana gündem maddesi Gazze ve Haniye suikastı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Ana gündem maddesi Gazze ve Haniye suikastı

Domates tarlasında kova kavgası: 5 yaralı

Domates tarlasında kova kavgası: 5 yaralı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...