Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ne zaman bitecek? Süre uzatıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2025 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 27 Eylül'e kadar uzatıldığını bildirdi.



Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine uzatılan 2025 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin, 27 Eylül'e kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebileceğini kaydetti.



2025 HAC KURASI NE ZAMAN?



Hac ibadetini yerine getirmek için başvuruda bulunan hacı adaylarının beklediği 2025 hac kuralarının ekim ayı sonu ile kasım ayının ilk haftalarında yapılacağı öngörülüyor.



Bu kapsamda resmi bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.