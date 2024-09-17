Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ne zaman bitecek? Süre uzatıldı

Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 16 Eylül'de sona erecekti. Söz konusu işlemler için sürenin uzatıldığı açıklandı. Bu gelişmenin ardından hacı adayları 2025 hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için belirlenen son tarihe odaklandı. Peki, hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ne zaman bitecek?

Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ne zaman bitecek? Süre uzatıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2025 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 27 Eylül'e kadar uzatıldığını bildirdi.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine uzatılan 2025 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin, 27 Eylül'e kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebileceğini kaydetti.

2025 NE ZAMAN?

Hac ibadetini yerine getirmek için başvuruda bulunan hacı adaylarının beklediği 2025 hac kuralarının ekim ayı sonu ile kasım ayının ilk haftalarında yapılacağı öngörülüyor.

Bu kapsamda resmi bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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