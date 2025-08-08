Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinde tarih belli oldu: 2026 yılı hac başvuruları nasıl yapılır?

Bu yıl ilk kez başvuru yapacak adaylardan kişi başı 950 TL hac ön kayıt ücreti alınacak.

Hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşların, belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden ön kayıt veya kayıt yenileme işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

KURA SÜRECİNE DAHİL EDİLECEKLER

Kayıtlarını tamamlayan adaylar kura sürecine dahil edilecek ve çekiliş sonucu kesin kayıt hakkı kazanacak.

e-DEVLET'TEN TAKİP EDİLECEK?

Hac ön kayıt ve kayıt yenileme süreciyle ilgili tüm detaylar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi ile e-Devlet kapısı üzerinden takip edilebilecek.