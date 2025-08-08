Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinde tarih belli oldu: 2026 yılı hac başvuruları nasıl yapılır?
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 11 Ağustos - 5 Eylül 2025 tarihleri arasında e-Devlet kapısı üzerinden yapılacağını duyurdu. Başvurular tamamen dijital ortamda alınacak.
2026 yılı Hac ön kayıt ve kayıt yenileme 11 Ağustos'ta başlıyor. Başvurular, 5 Eylül 2025 Cuma günü mesai bitiminde sona erecek.
Bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecek.
BAŞVURULAR e-DEVLET'TEN
Hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşların, belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden ön kayıt veya kayıt yenileme işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.
Bu yıl ilk kez başvuru yapacak adaylardan kişi başı 950 TL hac ön kayıt ücreti alınacak.
KURA SÜRECİNE DAHİL EDİLECEKLER
Kayıtlarını tamamlayan adaylar kura sürecine dahil edilecek ve çekiliş sonucu kesin kayıt hakkı kazanacak.
e-DEVLET'TEN TAKİP EDİLECEK?
Hac ön kayıt ve kayıt yenileme süreciyle ilgili tüm detaylar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi ile e-Devlet kapısı üzerinden takip edilebilecek.
