Hacamat kazası: Çay bardağı ameliyatla çıkarıldı

Şanlıurfa’da tedavi için hacamat yaptıran basur hastası bir kişinin, anüs bölgesine yağlı çay bardağı kaçtı. Bardak ameliyatla çıkarıldı.

DHA 23.05.2021 - 17:34 | Son Güncelleme : 23.05.2021 - 17:46

Hacamat kazası: Çay bardağı ameliyatla çıkarıldı

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Şanlıurfa'da geçen cuma günü ismi açıklanmayan bir kişi Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Acil serviste çekilen röntgende, hastanın anüs bölgesinde çay bardağı görüldü.

Hasta, genel cerrahi servisinde ameliyata alındı.

Çay bardağı, uzman doktorlar tarafından gerçekleştirilen operasyonla çıkarıldı.

Ameliyatla sancıdan kurtulup eski sağlığına kavuşan kişi, uzun zamandır basur hastası olduğunu, hacamatçıya gittiğini ve yağlı çay bardağın kazayla anüs bölgesine kaçtığını ileri sürdü.

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