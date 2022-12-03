Hacer Foggo kimdir?  “SES Yılın Kadınları " ödülünü almıştı

Hacer Foggo 4 Aralık 1967 yılında Tokat’ın Zile ilçesinde doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü mezunudur. Ağırlıklı olarak insan kaynakları konularına odaklanan çeşitli gazete ve dergilerde 15 yıl boyunca muhabir olarak çalıştı. 2003 yılından bu yana kent yoksulluğu üzerine çalışmalar yaptı, 2006 yılında kentsel dönüşüm projeleri nedeniyle Romanların yerlerinden edildiği Sulukule, Küçükbakkalköy, Kağıthane’de aktivist olarak mahallelinin yanında yer aldı.

Hacer Foggo, sosya ekonomik nedenlerde okula devam etmeyen, okulu terk eden çocuklara yönelik 2016 yılında Çimenev Bilim ve Sanat Merkezi’ni kurdu. Pandemii döneminde 18 Mart 2020 tarihinde arkadaşlarıyla birlikte Derin Yoksulluk Ağı’nı kurarak temel ihtiyaçlara ulaşamayan 3 binden fazla aileye gıda, tablet vb. gönderilmesini sağladı.

“SES Yılın Kadınları 2021” ödülünü aldı

Yerel yönetim, siyasi partiler ve kamu ile derin yoksulluk konusunda toplantılar yaptı, öneriler sundu. Şişli Belediyesi Meclis Üyesi olan Hacer Foggo, ayrıca Genel Merkeze bağlı CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü olarak görevini sürdürmektedir. Ayrıca 2015 yılında Ashoka Fellowu ve 2021 yılında da Wow Dünya Kadınlar Festivali’nde Türkiye’den lider kadından biri olarak seçildi. 2022 yılında SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği’nin öncülüğünde, kadın hareketinin geniş katılımıyla belirlenen “SES Yılın Kadınları 2021” ödülünü aldı. 2022 yılında Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Eskişehir Şubesi 29. ÇGD Uğur Mumcu Dayanışma Ödülü’nü aldı.