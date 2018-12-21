Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ndeki Hacettepe Kitap Topluluğu’nun düzenlediği bir etkinliğine katılan şair Ahmet Telli, bir grup öğrenci tarafından protesto edildi.
Telli’yi tehdit eden öğrencilerin salona girmek istemesi üzerine salonun boşaltılması istendi.
Ahmet Telli, söyleşiye katılan öğrencilerin olaylardan etkilenmemesi için salondan ayrıldı.
Kendisinin tehdit edildiğini ifade eden Telli, “Arkamdan slogan attılar. ‘Hacettepe sana mezar olacak’ diyerek bağırdılar. Taksiye gidene kadar sloganları devam etti” dedi.
Hacettepe Üniversitesi'nde etkinliğe katılan şair Ahmet Telli'ye tehdit
ntv.com.trTürkiye
Bir etkinliğe katılmak için Hacettepe Üniversitesi’ne giden şair Ahmet Telli, bir grup öğrenci tarafından tehdit edildi. Etkinliği yarıda kesen Telli, üniversiteden ayrıldı.
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ndeki Hacettepe Kitap Topluluğu’nun düzenlediği bir etkinliğine katılan şair Ahmet Telli, bir grup öğrenci tarafından protesto edildi.