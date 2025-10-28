Hacettepe Üniversitesi'nde taşlı sopalı kavga: 23 gözaltı

Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle öğrenciler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın taşlı ve sopalı kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaşanan kavgada iki öğrenci yaralandı.

Yaralı öğrenciler Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olaylara karışan 23 kişi gözaltına alınırken, polis ekipleri üniversite kampüsünde güvenlik önlemleri aldı.

