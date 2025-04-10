Hacı adaylarına eğitim semineri

Hac ve Umre Hizmetleri Şubesi tarafından organize edilen seminere Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı konuşmacı olarak katıldı. Programa, Muğla’dan kutsal topraklara gitmeye hazırlanan çok sayıda hacı adayı da yoğun ilgi gösterdi.

Orhaniye Camii İmam Hatibi ve hac kafile görevlisi Süleyman Eski’nin Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan seminerde, Müftü Yaşar Çapçı, ‘Haccın Hikmeti ve Sembolleri’, ‘Uygulamalı Hac Eğitimi’ ile ‘Hac ve Umre Menasiki’ konularında sunum yaptı.

"Allah’ın kutlu misafirlerine 2025 Haccı mübarek olsun" sözleriyle konuşmasına başlayan Müftü Çapçı, İslam âleminin en kutsal buluşma mevsimi olan hac sürecinin başladığını vurgulayarak, Muğla’dan ilk kafilenin 14 Mayıs’ta kutsal topraklara hareket edeceğini duyurdu.

Seminer kapsamında ayrıca uygulamalı eğitim gerçekleştirilerek ihram giyimi gösterildi ve ihram yasakları hakkında bilgi verildi. Eğitim seminerleri, farklı konu başlıklarıyla devam edecek.