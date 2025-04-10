Hacı adaylarının kafile ve uçuş bilgileri açıklandı

Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının seyahatlerini daha düzenli ve güvenli bir şekilde yapabilmeleri için gerekli tüm organizasyonları tamamladı.

Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığının internet sayfasında yer alan bilgiye göre, "Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 Yılı Hac Organizasyonu" kapsamında hacı adaylarının kafile ve uçuş bilgileri belli oldu.

İNTERNET ÜZERİNDEN SORGULANABİLECEK

Adaylar, kendilerine ait kafile ve uçuş bilgilerini internet üzerinden sorgulayabilecek.

Hacı adayları, kafile ve uçuş bilgilerini "www.hac.gov.tr" adresinden öğrenebilecek.