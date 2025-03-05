Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde köpek besleme yasağı

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun 20 Şubat tarihli kararı ile üniversite yerleşkelerinde köpek beslenmesi yasaklandı.

Personele tebliğ edilen kararda, yerleşke sınırlarında köpeklerin sayısının arttığı ve saldırgan köpeklerin de aralarında bulunduğu, öğrenci, personel ve misafirlerin köpekler tarafından rahatsız edildiği ve saldırıya uğradığı belirtildi.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Yerleşkelerimiz içerisinde bu durum farklı zamanlarda sıklıkla yaşanır hale gelmiştir. Üniversitemizde meydana gelen bu gibi olayların önüne geçilebilmesi adına yerleşkelerimiz sınırları içerisinde tehlike arz eden sahipsiz köpeklerin güvenli barınaklara yerleştirilmesi ve bakımlarının sağlanarak rehabilite edilmesi hususunda ilgili kurumlar ile yazışmalar yapılarak gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır. Bu kapsamda 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 1'inci maddesinin 1'inci fıkrasına eklenen 'İnsan, hayvan ve çevre sağlığı gözetilmek kaydıyla' ibaresi çerçevesinde, yerleşkeler içerisinde köpek beslemek kişi ve toplum sağlığını etkilediğinden, üniversitemiz yerleşkelerinde köpek beslenmesinin, yerleşkeye köpek getirilmesinin ve yerleşkelere köpek maması ve benzeri yiyeceklerin getirilmesinin yasaklanmasına, bu karara riayet etmeyenler hakkında idari işlem başlatılmasına ve alınan kararın tüm personele tebliğ edilmesinin kabulüne oy birliği ile karar verildi."

Öğrenciler, üniversite yönetiminin aldığı karara tepki gösterdi.

