Hacı Bekir Lokumları'nın sahibi hayatını kaybetti

'Büyükada'nın ihtiyar delikanlısı' olarak anılan iş insanı Doğan Şahin hayatını kaybetti.

Ailesi "artık sonsuzluğa açıldı" cümlesi ile 91 yaşındaki Şahin'in jet ski kullanırken çekilen bir fotoğrafıyla ölüm ilanını paylaştı.

Şahin, Türkiye'nin köklü firmalarından Hacı Bekir Lokumları'nın Yönetim Kurulu Başkanıydı.

OSMANLI'NIN İLK MARKASI



Doğan Şahin'in sahibi olduğu firmanın kökeni 1777'de İstanbul Bahçekapı'da açılan dükkana kadar uzanıyor. Dedesi ise 1873'te Osmanlı Devleti'nin ilk markasını oluşturmuştu.



İlerleyen yaşına rağmen spordan hiç vazgeçmeyen Şahin, 1961'de Manş Denizi'ni yüzerek geçen ilk Türk vatandaşıydı.



Doğan Şahin'in cenazesi Teşvikiye Cami'nde kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

