Hacılar ne zaman kutsal topraklara gidecek? 2025 hac kafilesi tarihleri

Diyanet İşleri Başkanlığının internet sayfasında yer alan bilgiye göre, "Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 Yılı Hac Organizasyonu" kapsamında hacı adaylarının kafile ve uçuş bilgileri belli oldu. Hacı adayları, kafile ve uçuş bilgilerini "www.hac.gov.tr" adresinden öğrenebilecek.



2025 HAC GİDİŞ-DÖNÜŞ TARİHLERİ



2025 yılında hacca gidişler 29 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında olacak.



Hac dönüşleri ise 11 Haziran-5 Temmuz olarak Diyanet tarafından ilan edildi.



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