Hacılar yurda dönmeye başladı
Hac ibadetini tamamlayan hacılar, Türkiye'ye dönmeye başladı.
Kutsal topraklarda hac ibadetini tamamlayan hacıların yurda dönüşleri başladı.
İstanbul'a gelen ilk hacı kafilesini taşıyan ve Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinden kalkan Suudi Arabistan Hava Yolları'na ait uçak, İstanbul Havalimanı'na saat 13.30'da indi.
Hacılar, pasaport kontrolünün ardından bagajlarını alarak terminalden çıkış yaptı.
Dış Hatlar Geliş Terminali'nden çıkış yapan hacılar, aileleri ve yakınlarıyla kucaklaştı. Karşılaşmada duygusal anlar yaşandı.
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