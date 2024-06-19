Hacılar yurda dönüyor

Hacılar kutsal topraklardaki ibadetlerini tamamlamalarının ardından bugünden itibaren yurda dönmeye başlıyor.

Hacılar yurda dönüyor

Dünyanın dört bir yanından hacı olmak için kutsal topraklara gelen Müslümanlar, haccın bütün gereklerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Arafat ve Müzdelife'de Kurban Bayramı arifesinde vakfe görevlerini yapan ve daha sonra Cemerat'a geçerek "büyük şeytan" olarak ifade edilen "Akabe cemresi"ne 7 taş atan Müslümanlar, daha sonra Kabe'de ziyaret tavafı ve sa'yi gerçekleştirdi.

Kurbanları kesilip, tıraş olduktan sonra ihramdan çıkarak hacı olan Müslümanlar, bayramın ikinci ve üçüncü gününde de şeytan taşladı.

Kafileler halinde Cemerat bölgesine ulaşan hacılar, Müzdelife ve Arafat bölgelerinden topladıkları yedişer taşı bayramın ikinci ve üçüncü günü sırayla "küçük, orta ve büyük şeytan"a attı.

Şeytan taşlamanın ardından büyük çoğunluğu yakında veda edecekleri Kabe'ye yönelen hacılar, veda tavafı yapmak üzere Cemerat'tan Mescid-i Haram'a yürüdü. Buraya ulaşan hacılar, tavafın yanı sıra namaz kılıp Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

MEKKE'DEN MEDİNE'YE GEÇİŞ

Hacıların kutsal yolculuğunda sona yaklaşılırken, 'den kafilelerle hareket ederek kutsal topraklara gelen hacı adaylarının bir kısmı Medine'ye bir kısmı ise Mekke'ye ulaşmıştı. Mekke'ye gelen hacılar bugünden itibaren kutsal yolculuktaki ikinci durakları olan Medine'ye gitmeye başlayacak.

Kurban Bayramı öncesinde Medine'den Mekke'ye gelen kafileler ise Mekke'ye veda ederek Cidde'den hava yoluyla Türkiye'ye dönecek. Hacıların kutsal topraklardan yurda dönüşü bugün itibarıyla başlıyor. Son kafile ise 14 Temmuz'da Medine'den hareket edecek.

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