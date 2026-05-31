Hacıların yurda dönüşü başladı

Suudi Arabistan'da hac vazifesini yerine getiren yaklaşık 85 bine yakın hacıdan bazıları uçaklarla Türkiye 'ye dönmeye başladı.

Hacılar, uçakla İstanbul Havalimanı'na geldi. Kendilerini karşılamak için havalimanına gelen yakınlarıyla hasret gideren hacılardan bazıları gözyaşlarına hakim olamadı.

Hacıların yanlarında ikram edilmek üzere zemzem suyu ve hurmanın yanı sıra çeşitli hediyelik eşyalar getirdiği de görüldü. Kutsal topraklarda bulunan Türk hacıların dönüşü önümüzdeki günlerde de sürecek.