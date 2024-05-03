Hacze gelen avukata saldıran fabrika sahibi için istenen ceza belli oldu

Kayseri'de avukat Coşkun Özbek'i haciz işlemine gittiği fabrikada dövüp, yanındaki avukata da hakaret ettiği suçlamasıyla gözaltına alınan fabrika sahibi Serpil Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fabrika sahibi hakkında iki ayrı suçtan toplam 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Hacze gelen avukata saldıran fabrika sahibi için istenen ceza belli oldu
Hacze gelen avukata saldıran fabrika sahibi için istenen ceza belli oldu - 1 Avukat Coşkun Özbek

Barosu avukatlarından Coşkun Özbek (29), meslektaşı Kübra Kürkçü (28) ile geçen yıl 24 Ağustos'ta, haciz işlemleri için Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikaya gitti.

Daha önce geçirdiği kaza nedeniyle ayağına dikiş atılan Özbek, işlemler sırasında fabrika sahibi Serpil Y.'nin saldırısına uğradı. Fabrika sahibinin saldırı sırasında, "Sen neyi bekliyorsun? Ayağın tutuyor mu, kırayım mı? Kimi istiyorsan ara, darbetti beni." dediği iddia edildi.

Avukat Coşkun Özbek ise görüntüleri kaydeden meslektaşına, "Polisi arar mısın?" dedi. Bu sırada Serpil Y.'ye yanındaki kızı engel olmaya çalıştı.

Hacze gelen avukata saldıran fabrika sahibi için istenen ceza belli oldu - 2

Olay sonrası avukat Coşkun Özbek ve meslektaşı Kübra Kürkçü, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Polis ekiplerinin gözaltına aldığı Serpil Y., emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından yurt dışı çıkış yasağı şartıyla, adli kontrol tedbiriyle salıverildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Kayseri Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, sanık Serpil Y. hakkında, "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar, "hakaret"ten de 1 yıldan 2 yıla kadar olmak üzere toplam 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

"KOLTUK DEĞNEĞİ İLE BİRKAÇ DEFA VURDUM, PİŞMANIM"

İddianamede ifadesine de yer verilen fabrika sahibi sanık Serpil Y.'nin, "Koltuk değneği ile birkaç defa vurdum. İlaç kullanıyordum. O gün ilaçlarımı almadığımdan dolayı sinirle böyle bir şey yaptım. Pişmanım." dediği öğrenildi.

Asliye Ceza Mahkemesi'nin iddianameyi kabul etmesinin ardından Serpil Y., ileriki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

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