“Hademe ameliyata girdi” iddiasına soruşturma
Van’da faaliyet gösteren özel bir hastanede, temizlik personelinin ameliyatlara girdiği öne sürüldü. Söz konusu personelin, hastaya müdahale ettiği ve bir cerrahın asistanı gibi görev yaptığı iddia edildi. Hastane ise suçlamayı reddetti. Korkunç iddia üzerine Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.
Van’daki özel bir hastanede, temizlik personelinin ameliyatlara girip doktora asistanlık yaptığı iddia edildi.
Van’ın merkez İpekyolu ilçesindeki Özel Lokman Hekim Hastanesi yönetimi, eylül ayında performans düşüklüğü gerekçesiyle 10 kişinin işine son verdi.
"KADIN DOĞUM, BEYİN VE BYPASS AMELİYATLARINA GİRDİLER"
Bunun üzerine işlerine son verilenlerin de aralarında bulunduğu bazı kişiler, herhangi bir eğitimi bulunmayan ve hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan K.N., L.E , M.K ve H.T.’nin kadın doğum, beyin ve bypass gibi bazı ameliyatlara girdikleri iddiasında bulundu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bu kişilerden M.K.’nin temizlik görevlisi olduğu öne sürüldü.
Konunun gündeme gelmesi üzerine İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti.
İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Muhammed Tosun, konuyla ilgili soruşturma başlattıklarını ve konunun tüm ayrıntılarıyla inceleneceğini söyledi.
HASTANE YÖNETİMİNDEN SAVUNMA
Hastane yönetimi ise iddiaların doğru olmadığını savundu.
Tüm iş ve işlemlerin yasaların belirlediği kurallar çerçevesinde yapıldığını belirten hastane, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’ni hatırlatıp, bu alanlara girebilecek personele ilişkin kuralların açık olduğunu vurguladı.
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