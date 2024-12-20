“Hademe ameliyata girdi” iddiasına soruşturma

Van’daki özel bir hastanede, temizlik personelinin ameliyatlara girip doktora asistanlık yaptığı iddia edildi.



Van’ın merkez İpekyolu ilçesindeki Özel Lokman Hekim Hastanesi yönetimi, eylül ayında performans düşüklüğü gerekçesiyle 10 kişinin işine son verdi.

"KADIN DOĞUM, BEYİN VE BYPASS AMELİYATLARINA GİRDİLER"



Bunun üzerine işlerine son verilenlerin de aralarında bulunduğu bazı kişiler, herhangi bir eğitimi bulunmayan ve hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan K.N., L.E , M.K ve H.T.’nin kadın doğum, beyin ve bypass gibi bazı ameliyatlara girdikleri iddiasında bulundu.