Hadım yasası nedir, nasıl uygulanır? Hadım yasası uygulaması gündemde

Hadım yasası, Ceza İnfaz Kanunu'nda, mahkumların "tıbbi tedaviye" tabi tutulması hakim taktirine bırakılmış durumda.

Madde şöyle:

"188 inci madde hariç olmak üzere bu suçlardan dolayı hapis cezasına mahkûm olanlar hakkında, cezanın infazı sırasında ve koşullu salıverildikleri takdirde denetim süresi içinde, aşağıdaki tedavi veya yükümlülüklerden bir veya birkaçına infaz hâkimi tarafından karar verilir:



a) Tıbbi tedaviye tabi tutulmak



b) Tedavi amaçlı programlara katılmak"

Hadım terimi, genellikle erken yaşta hadım edilmiş bir erkeği ifade etmektedir.

Bazı eski metinlerde "hadım", hadım edilmemiş, ancak iktidarsız, bekâr kimseler veya başka bir şekilde evlenmek ve çocuk sahibi olmak istemeyen bir erkeğe atıfta bulunabilir.