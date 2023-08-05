Hadımköy TEM'de zincirleme kaza

TEM Otoyolu Hadımköy Gişeler mevkisi Ankara istikametinde 34 AJ 7524 plakalı aracın aniden durmasıyla arkasından gelen araçlarında duramayarak çarpışması sonucu zincirleme kaza yaşandı.
Toplam 4 aracın karıştığı kazada araçlarda bulunan 3 sürücü hafif şekilde yaralandı.
Yaşanılan olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
Araç içerisinde sıkışan bir vatandaş, itfaiye ekiplerinin müdahale ile kurtarılırken, 3 kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.
Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırırken, kazaya karışan 3 araç kullanılamaz hale geldi.
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