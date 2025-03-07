Hadımköy'de korkutan kaza: Kafa kafaya çarpıştılar

Hadımköy Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi üzerinde sürücülerinin ismi öğrenilemeyen TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.



Kazanın etkisiyle savrulan otomobilin sürücüsü, araç içerisinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.



Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı otomobil sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.