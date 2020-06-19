Hadımköy'de minibüs devrildi: 10 yaralı

SON DAKİKA HABERİ: TEM Otoyolu Hadımköy mevkiinde Edirne istikametinde başka bir araçla çarpışan servis minibüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere 10 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, Edirne istikametine trafik yoğunluğu oluştu.
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