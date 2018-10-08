Ali A. yönetimindeki 54 KY 049 plakalı hafif ticari araç, Adapazarı-Kaynarca karayolu Küçük Hataplı mevkisinde domuz sürüsüne çarptı.
Kazada sürücü ile Binnaz A. ve Fatma A. ve Naim A. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bu arada aracın çarptığı 23 domuzun telef olduğu öğrenildi.
Hafif ticari araç domuz sürüsüne çarptı: 4 kişi yaralandı, 23 domuz telef oldu
Anadolu AjansıTürkiye
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde hafif ticari aracın domuz sürüsüne çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Ali A. yönetimindeki 54 KY 049 plakalı hafif ticari araç, Adapazarı-Kaynarca karayolu Küçük Hataplı mevkisinde domuz sürüsüne çarptı.