Hafif ticari araç elektrik direğine çarptı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde hafif ticari aracın beton direğe çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Ümit G.'nin kullandığı hafif ticari araç, Beyşehir-Antalya kara yolunun 14. kilometresinde, beton elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 5 yaralıdan 3'ü, il merkezindeki hastanelere sevk edildi.

