Hafif ticari araç elektrik direğine çarptı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde hafif ticari aracın beton direğe çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.
Ümit G.'nin kullandığı hafif ticari araç, Beyşehir-Antalya kara yolunun 14. kilometresinde, beton elektrik direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 5 yaralıdan 3'ü, il merkezindeki hastanelere sevk edildi.
