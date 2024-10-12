Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

A.G. idaresindeki 06 CKZ 221 plakalı hafif ticari araç, Malatya-Sivas kara yolu Kocaözü Mahallesi kavşağında, A.A. yönetimindeki 23 ABY 311 plakalı motosikletle çarpıştı.



112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istenmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Hafif ticari araçta bulunan A.K.G., motosiklet sürücüsü A.A. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Muhammed Kara yaralandı.



Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Muhammed Kara yaşamını yitirdi.