Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Sincik Boğazı mevkiinde Osman Y. yönetimindeki hafif ticari araç ile Musa S. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Musa S. ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne katıldı.

Hayati tehlikesi bulunan yaralı daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.