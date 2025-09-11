Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştu: 1 yaralı

Düzce'de hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akif Caddesi'nde M.A. yönetimindeki  hafif ticari araç, sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen İ.İ'nin kullandığı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü İ.İ. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

