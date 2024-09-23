Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Düziçi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Bostanlar köyü kavşağında meydana geldi. Serkan T. idaresindeki 80 AEE 733 plakalı otomobil, Fevzi K. yönetimindeki 80 DT 266 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Serkan T. ile hafif ticari araç sürücüsü Fevzi K. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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