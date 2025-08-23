Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ ilçesi Bayramuşağı mevkiinde hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz tespit edilemeyen 23 BC 278 plakalı otomobil ile 16 BTE 244 plakalı hafif ticari araç, Bayramuşağı mevkisinde çarpıştı.



İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, polis, AFAD, UMKE ekipleri sevk edildi.



Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.



ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU



Kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu. Kazada ölenlerin, hafif ticari araç sürücüsü Mehmet Şirin Çakıcı (45) ile araçta bulunan Saliha Tosun (74), Zöhre Gökalp (58) ve otomobil sürücüsü Enes Çelik (29) olduğu öğrenildi.



Kazada otomobilde bulunan yaralılardan K.Ç. (29) ve oğlu B.V.Ç’nin (3) ise tedavileri devam ediyor. Yaşamını yitiren 4 kişinin Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri sürüyor.

