Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Şıh Mehmet Mahallesi'nde trafik kazası meydana geldi.

E.K.'nın kullandığı hafif ticari araç ile M.B.'nin kullandığı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, yan yattı.

Kazayı gören mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde her iki araçtaki E.U., Erkan U., V.M.B. ve G.K.'nin yaralandığı belirlendi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.