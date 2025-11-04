Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kilis'te hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Şıh Mehmet Mahallesi'nde meydana geldi.

E.K.'nın kullandığı hafif ticari araç ile M.B.'nin kullandığı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, yan yattı.

Kazayı gören mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde her iki araçtaki E.U., Erkan U., V.M.B. ve G.K.'nin yaralandığı belirlendi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

