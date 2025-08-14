Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Kahta karayolu Hasancık Köyü yakınlarında hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.

Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenilirken kazaya karışan araçlar ise yapılan incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.