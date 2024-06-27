Hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Malatya'da hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 20.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Karagöz Caddesi üzerinde seyir halinde olan Atilla Yıldız (49) idaresindeki 44 DL 323 plakalı Ford marka hafif ticari araç ile karşı yönden gelen V.T. yönetimindeki 34 UK 2178 plakalı Toyota marka otomobil kafa kafaya çarpıştı.

1 ÖLÜ, 3 YARALI

Kazada, hafif ticari araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, V.T. ,M.T. ve M.E.T. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, hayatını kaybeden Atilla Yıldız'ın cenazesi ise olay yerindeki incelemenin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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