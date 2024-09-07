Hafif ticari araç ile otomobil kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Karkamış ilçesi kırsal Soylu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Fevzi T. kontrolündeki 34 FE 6972 plakalı otomobil ile Murat K. kontrolündeki 35 AFM 691 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde bulunan ve kazada yaralanan sürücü Fevzi T. ile Nermin T.'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

