Hafif ticari araç ile panelvan çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Kaynarca-Karasu D-014 kara yolunda Küçükkaynarca Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen panelvan tipi Volkswagen marka araç ile İ.H. idaresindeki hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kazada yaralanan İ.H., bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Konuyla alakalı inceleme başlatıldı.