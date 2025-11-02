Hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

Kaza dün akşam saatlerinde Diyarbakır-Hani karayolunda meydana geldi.

Plakaları öğrenilemeyen hafif ticari araç ile traktör çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile römork traktörden ayrılırken hafif ticari araç da yoldan çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.