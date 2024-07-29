Hafif ticari araç karpuz yüklü traktör römorkuna çarptı: 6 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hafif ticari aracın karpuz yüklü traktör römorkuna arkadan çarptı. Kazada 6 kişi, yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hafif ticari araç karpuz yüklü traktör römorkuna çarptı: 6 yaralı

Kaza, saat 04.00 sıralarında Alaşehir-Sarıgöl kara yolu Üzümlü Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Y.H. (36) yönetimindeki hafif ticari araç, aynı istikamette ilerleyen Ü.T. (40) idaresindeki traktöre takılı karpuz yüklü römorka arkadan çarptı.

Kazada hafif ticari araç sürücüsü Y.H. ile yolcu olarak bulunan İ.Y. (49), Y.H. (51), U.H. (23), N.H. (46) ve traktör sürücüsü Ü.T. yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

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