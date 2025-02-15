Hafif ticari araç kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı

Edinilen bilgiye göre, İnegöl Yenişehir yolu üzerinde Alanyurt istikametinden İnegöl istikametine seyir halinde olan Yasin Ü.(25) yönetimindeki hafif ticari araç metal sanayi kavşağında dönüş yapmak istediği sırada direksiyon hakimiyeti kaybederek orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpıp devirdi.

Araç daha sonra kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Bilal K.(26) yönetimindeki otomobile çarptı.

Kaza sonucu yaralanan hafif ticari araç sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaptı.

Kaza sonucu araçlar ağır hasar alırken, kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.