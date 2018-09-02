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Araç, Akçakoca istikametine giden motosikletlerle çarpıştı. Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu'nun verdiği bilgilere göre kazada 7 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.



Ölen ve yaralanan vatandaşların kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.



Haber verilmesi üzerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri güvenik önlemleri alırken, ölen ve yaralanan vatandaşların kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.



Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, kazadan ötürü büyük üzüntü duyduklarını belirtti.



Vatandaşlara daha dikkatli olmaları çağrısında bulunan Balkanlıoğlu, şunları kaydetti:



"Hafif ticari aracın, karşı şeride geçerek kazaya neden olduğu gözüküyor ama daha tahkikat devam ediyor. Sürücülerimiz daha dikkatli olsa bunca can ve mal kaybı yaşanmaz. Trafik kuralları ve cezalarına rağmen sürücülerimiz maalesef dikkatsiz. Genelde dikkatsizlikten kaynaklanan son derece üzücü ve acı verici olaylar yaşıyoruz."