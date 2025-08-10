Hafif ticari araç önce ağaca sonra direğe çarptı: 5 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde hafif ticari aracın ağaca ve elektrik direğine çarpması sonucu yaşanan kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç önce ağaca sonra direğe çarptı: 5 yaralı

Kaza, Beyşehir Kara yolunun 14. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya’nın Alanya ilçesinden Beyşehir istikametine seyir halinde olan Ü.G. idaresindeki 07 NTJ 81 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Önce yol kenarındaki bir çöp variline, ardından ağaca ve sonrasında ise arazideki elektrik direğine çarpan araç arazide durabildi.

Hafif ticari araç önce ağaca sonra direğe çarptı: 5 yaralı - 1

Kazada sürücü Ü.G. ile araçta yolcu olarak bulunan H.G., H.G.,H.G. ve H.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 3’ü acil serviste yapılan müdahale sonrasında ’ya sevk edildi.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...